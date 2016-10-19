﻿قيادات الحزب الشيوعي السوداني تتبادل الاتهامات بتصفية الحزب واختراقه عبر أجهزة الأمن

الخرطوم ـ «القدس العربي»: أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني بيانا بخصوص استقالة عشرين من كوادره، واصفا المستقيلين بالمجموعة التصفوية المخربة، وأكد أن الإجراءات التنظيمية سوف تتخذ ضدهم.

وكانت مجموعة من الأطباء المنتمين للحزب وعلى رأسهم البروفيسور مصطفى خوجلي، عضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي الأسبق للحزب، أصدروا بيانا اتهموا فيه قيادة الحزب الجديدة بتبني مواقف عزلت الحزب عن سائر القوى الوطنية ووضعته لقمة سائغة لدى أجهزة الأمن عبر الاختراق الذي وصفوه بالمعلوم والمشهور والذي اعترفت به القيادة نفسها.

وقال المكتب السياسي للحزب إن المستقيلين صوبوا هجوما غير موضوعي على الحزب وعلى المؤتمر السادس للحزب ومقرراته وخطه السياسي الهادف إلى بناء أوسع جبهة لإسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي، هاجموا خطه الفكري الذي أكد على الماركسية منهجا لدراسة الواقع وتغييره، وطبيعة الحزب الطبقية المنحازة للطبقة العاملة والكادحين، ووجهوا إساءات شخصية لقيادة الحزب.

وأوضح أن تلك المجموعة بذلت جهدا كبيرا بالتنسيق مع أعداء الحزب من كتاب وصحافيين وأجهزة أمنية لتعطيل وإفشال المؤتمر السادس للحزب وذلك بالتقليل من إمكانية قيامه وتسريب أسرار الحزب للصحف وبث اليأس في نفوس بعض الأعضاء.

وأضاف البيان أن نجاح المؤتمرأزعج أعداء الحزب في السلطة وخارجها « فصوبوا سهام نقدهم لخط الحزب الفكري والسياسي الهادف لبناء أوسع جبهة لإسقاط النظام ورفض الحوار مع النظام والتوقيع علي خريطة الطريق التي إنساقت وراءها الأحزاب الخمسة، وسد النظام الطريق أمامهم بمخرجات حوار الوثبة، مما أكد صحة خط الحزب، وبدأوا يهاجمون الحزب ويصفونه بأنه منساق وراء العروبيين والقوميين العرب ».

واتهم المستقيلون قيادة الحزب باختطافه والهيمنة عليه وتصفية الحسابات مع مخالفيهم في الرأي ودللوا على ذلك بحل مكتب الطلاب الشيوعيين المركزي، مستعينة بسيف وسلطة الهيئة العليا، وتعيين أحد أعضاء اللجنة المركزية المعروفة باصطدامها المتكرر مع الكادر الطلابي كمسؤول سياسي (للطلاب).

وهو الأمر الذي نفاه المكتب السياسي للحزب بقوله :»هذا هراء، فلم يتم الحل، والصحيح أنه تم توصيل الخريجين لمواقعهم الجديدة، علما بأن قيادة مكتب الطلبة تتكون من الطلبة، وأن للخريجين دورهم في المساعدات الفكرية والسياسية والتنظيمية التي يحددها المركز والمكتب «.

وقال المكتب السياسي في بيانه إن الأطباء المستقيلين ذكروا معلومة غير صحيحة، وهي» أن مركز الحزب يحاول أن يفرض نقابة المنشأة على الأطباء، والصحيح أن موقف الحزب المجاز من المؤتمر هو رفض نقابة المنشأة، ومع نقابة الفئة، ولكن ذلك لا يمنع من الصراع والدخول في نقابة المنشأة والعمل على تغيير القانون الرجعي، فالحزب لا يقاطع النقابات التي تدافع عن مصالح عضويتها بغض النظر عن الاختلافات السياسية والفكرية والدينية والعرقية». ونفى المكتب السياسي أن الحزب أهمل مقترحات القطاع حول الصحة، مؤكدا أن مقترحات القطاع مضمنة في برنامج الحزب والتقرير السياسي المجاز من المؤتمرالسادس للحزب.

ووصف الحزب ماتم بالترهات التي تهدف لتعطيل نشاط الحزب الداخلي والجماهيري وأكد مواصلته في تصعيد النشاط السياسي والجماهيري وبناء جبهة واسعة لإسقاط النظام ومواصلة الصراع ضد التيار التصفوي التخريبي الذي عبرت عنه المجموعة التي تهدف لتصفية الحزب وتغيير طبيعة الحزب الطبقية والفكرية، والدفع به للحوار والمشاركة في النظام.

وهذا هو الاتهام ذاته الذي دفعت به المجموعة المستقيلة حينما أرجعت أهم أسباب رحيلها عن الحزب هو خطة تصفية الحزب وقالت إن:» مؤسسة الحزب الراهنة بهيكلها ومناهج عملها الاقصائية، لم تعد ذات قدرة على السعي الصبور الدؤوب لتحقيق ذلك. بل نتعدى ذلك لنقول صراحة ان تصريحات الناطق الرسمي الجديد للحزب وكتاباته المتعددة مؤخرا تكشف بوضوح أن هذه المؤسسة تدار بغرض تصفيتها تماما.

ويرى المراقبون أن الصراع الذي يدور حاليا بين تيارين في الحزب الشيوعي السوداني سوف يقود إلى إنقسام الحزب أسوة بكل الأحزاب السودانية التي تشظت في عهد حكومة الإنقاذ.