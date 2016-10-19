بدء سريان هدنة في اليمن لمدة 72 ساعة بوساطة من الأمم المتحدة





عدن- أ ف ب- بدأ رسمياً في اليمن في الساعة 23,59 (20,59 ت غ) من ليل الأربعاء سريان هدنة لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد تم التوصل إليها بوساطة من الأمم المتحدة وتبدو فرص نجاحها أكبر من سابقاتها.

وهذه الهدنة التي أعلن عنها مساء الاثنين المبعوث الدولي إلى اليمن اسماعيل ولد شيخ أحمد هي المحاولة السادسة من نوعها لوقف القتال بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية منذ آذار/مارس 2015 حين تدخل تحالف عسكري عربي تقوده السعودية لنصرة الحكومة المعترف بها دولياً.

وقبيل بدء سريان الهدنة أعلن التحالف العربي التزامه بالهدنة.

وقال التحالف في بيان إنه في سبيل “إدخال وتوزيع أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق، ستلتزم قوات التحالف بوقف إطلاق النار، مع استمرار الحظر والتفتيش الجوي والبحري، والاستطلاع الجوي لأي تحركات لميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها”.

والأربعاء قتل 30 على الأقل من الحوثيين وخمسة مقاتلين موالين للحكومة في اشتباكات بالمدفعية الثقيلة دارت قرب الحدود السعودية، وفقاً لأرقام القوات الحكومية.

وبدأ التحالف نهاية آذار/مارس 2015، شن غارات ضد المتمردين، اتبعها بعد أشهر بتقديم دعم ميداني للقوات الحكومية، ما مكنها من استعادة خمس محافظات في جنوب البلاد.

وتأمل الأمم المتحدة ودول كبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا أن تساهم التهدئة في التمهيد لاستئناف مشاورات السلام، أملاً في التوصل إلى حل للنزاع الذي أدى إلى مقتل زهاء 6900 شخص وإصابة 35 ألفاً، ونزوح أكثر من ثلاثة ملايين، منذ آذار/مارس 2015.