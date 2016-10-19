السجن 30 عاماً لرجل من كاليفورنيا أدين بتجنيد أتباع لـ “الدولة الإسلامية”

كاليفورنيا- رويترز- قال ممثلو ادعاء اتحاديون إن رجلاً من كاليفورنيا أدين بمحاولة مساعدة صديق على السفر إلى الشرق الأوسط للقتال نيابة عن تنظيم “الدولة الإسلامية” حكم عليه بالسجن 30 عاماً.

وأدين مهند بدوي (25 عاماً) بتقديم “دعم مادي” للتنظيم المتشدد في صورة تجنيده لنادر الهزيل الذي أدين بالتآمر ومحاولة الانضمام إلى منظمة إرهابية. وكان قد حكم على الهزيل أيضاً بالسجن 30 عاماً في سبتمبر أيلول.

وقالت ممثلة الادعاء الأمريكية إيلين ديكر اليوم الأربعاء “الحكم بالسجن لفترة طويلة الذي صدر اليوم جاء نتيجة اعتناق المتهم للفكر العنيف لتنظيم “الدولة الإسلامية” ومشاركته في مخطط لخيانة الولايات المتحدة”.

وفي مطالبتهم بالحكم بالسجن 30 عاماً بالإضافة إلى إطلاق سراح تحت الرقابة مدى الحياة قال ممثلو الادعاء الأمريكيون إن بدوي كان “مجنداً ومسهلاً لأعمال” “الدولة الإسلامية”، وكان يتمنى الموت شهيداً في القتال لصالح “الدولة الإسلامية”.

وقال ممثلو الادعاء إن بدوي يستحق نفس عقوبة الهزيل.

وقالت كيت كوريجان محامية بدوي إنها تعتزم الطعن على الإدانة والعقوبة.