الرئيس الأوكراني: الاتفاق على خارطة طريق بشأن الأزمة في أوكرانيا

برلين- وكالات- قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو إنه تم الاتفاق خلال قمة برلين، التي جمعته إلى جانب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، على خارطة طريق نحو تسوية سلمية للأوضاع في شرقي أوكرانيا، بحسب ما ذكرته وكالة “تاس″ الروسية للأنباء مساء الأربعاء.

وأضاف بوروشينكو للصحفيين في برلين “خارطة الطريق هذه يجب أن تتضمن تسلسلاً لتطبيق اتفاقيات مينسك وضمان تنفيذها”.

وقال أيضا إن الأطراف اتفقت على انسحاب القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا من أربعة مناطق جديدة على جبهة القتال في منطقة دونباس.

واتفقوا أيضاً على إمكانية تسليح مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعدم عرقلة أنشطتهم في مراقبة ما تسمى بعملية مينسك للسلام.

واندلعت أعمال العنف من جانب الانفصاليين في شرق أوكرانيا عام 2014 مما أسفر عن مقتل 9600 شخص حتى الآن. ولا يزال العنف مستمراً رغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في مينسك عاصمة روسيا البيضاء العام الماضي.