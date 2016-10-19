كيري: سقوط حلب لن يوقف الحرب في سوريا





واشنطن- أ ف ب- حذّر وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأربعاء من أنه حتى إذا أسفرت الغارات الروسية وغارات النظام السوري المكثفة على شرق حلب عن سقوط هذه الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في أيدي قوات النظام فإن هذا لا يعني أن الحرب انتهت، مطالباً مجدداً موسكو بوقف غاراتها.

كما نبّه الوزير الأميركي موسكو إلى خطأ “استراتيجيتها” في سوريا، مؤكداً أنه “كلما ألقت روسيا ونظام الأسد قنبلة كلما ازداد الناس تشدداً”.

وفي أول تصريح له أمام الصحافيين بعد عودته من أوروبا، حيث استعرض أفكاراً جديدة لوقف إطلاق النار في سوريا، قال كيري، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي يون بيونغ-سي، إنه “إذا تمكنت روسيا والأسد من السيطرة على حلب فإن الدينامية الأساسية للحرب لن تتغير. إذا لم تكن لديك تسوية سياسية لن يكون هناك سلام”.

وأضاف “يجب على روسيا أن تعي أن هذه (الغارات) لن تحسن الأمور، إنها تفاقمها”.

ورداً على سؤال عن نتيجة الاجتماع الذي عقد الأربعاء في جنيف، وضمّ عسكريين روساً وأميركيين وسعوديين وقطريين وأتراكاً بحثوا خلاله بحسب موسكو “الفصل بين المعارضة المعتدلة والإرهابيين في حلب”أقر كيري بأنه لم تكن لديه “توقعات كبيرة” من هذا الاجتماع.

وعن الهدنة الإنسانية، التي أعلنت موسكو أنها ستلتزم بها نهار الخميس في حلب، قال كيري إنه “اذا التزم (الروس) بهدنة حقيقية وأوقفوا القصف عندها يمكن العمل مع الناس على الأرض للفصل بين الإرهابيين الحقيقيين وأولئك الذين يريدون احترام الهدنة” أي فصائل المعارضة المعتدلة.

ولكن الوزير الأميركي حذّر من أنه “في كل مرة يقصفون (الروس) أولئك الذين يلتزمون بوقف إطلاق النار إنما هم ينتهكون وقف إطلاق النار”.