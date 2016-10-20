إصابة فلسطينيين بمواجهات مع جيش الاحتلال قرب قبر “يوسف”

نابلس- الأناضول- أصيب أربعة فلسطينيين بجراح، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوة عسكرية إسرائيلية، فجر الخميس، في محيط “قبر يوسف”، شرق مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان للأناضول، إن مئات المستوطنين، اقتحموا قبر يوسف بحراسة قوة عسكرية وأدوا طقوسا دينية، اندلعت على إثرها المواجهات.

وأضاف الشهود ان جيش الاحتلال أطلق النار الحي والرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الفلسطينيين، فيما رد الشبان بالحجارة والعبوات الحارقة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن طواقمها عالجت أربعة شبان مصابين بالرصاص المطاطي، منهم مصاب في الوجه نقل لمستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، والعشرات بحالات الاختناق تم معالجتها ميدانيا.

ويوجد “قبر يوسف”، في الطرف الشرقي لنابلس الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، ويعتبره اليهود مقامًا مقدسًا منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967.

وحسب المعتقدات اليهودية، فإن عظام النبي يوسف بن يعقوب، أحضرت من مصر ودفنت في هذا المكان، لكن عددًا من علماء الآثار نفوا صدق الرواية الإسرائيلية، قائلين إن عمر المقام لا يتجاوز بضعة قرون، وإنه مقام (ضريح) لشيخ مسلم اسمه “يوسف دويكات”.