الإعصار هايما يقتل شخصين ويشرد الآلاف في الفلبين

مانيلا- د ب أ- قال مسؤولون الخميس إن الإعصار هايما ضعف بعد أن ضرب شمالي الفلبين مخلفا قتيلين على الأقل وتسبب في تشريد أكثر من 90 ألفا.

ووصل هايما إلى اليابسة في إقليم كاجايان ليلا مع رياح بلغت سرعتها نحو 225 كيلومترا في الساعة.

وضعف الإعصار بعد أن عبر ناحية جزيرة لوزون شمالا برياح بلغت سرعتها القصوى 185 كيلومترا في الساعة وعواصف بلغت 230 كيلومترا في الساعة، حسبما أفاد مكتب الطقس.

وقال مكتب الطقس إن هايما، وهو أقوى إعصار يضرب الفلبين في ثلاثة أعوام، يتحرك ناحية الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 22 كيلومترا في الساعة ويتوقع أن يغادر البلاد مساء الخميس.