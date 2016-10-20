الحوثيون وقوات صالح يشنون هجمات على مواقع الجيش والمقاومة بعيد سريان الهدنة

صنعاء- د ب أ- شن مسلحون حوثيون وقوات عسكرية موالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، الخميس، عدة هجمات على مواقع الجيش والمقاومة الشعبية، بثلاث محافظات يمنية، بعد دقائق من بدء سريان الهدنة.

وقالت مصادر عسكرية موالية للحكومة الشرعية لوكالة الأنباء الألمانية إن مسلحي الحوثي وصالح شنوا عدة هجمات على مواقع الجيش والمقاومة شمال غرب منطقة “ميدي” الواقعة على الحدود اليمنية السعودية، بمحافظة حجة 123/ كم شمال غربي صنعاء./

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات محدودة اندلعت بين الطرفين جراء تلك الهجمات، مؤكدين استمرارهم في التصدي لها.

وفي محافظة مأرب 173/ كم شمال شرق صنعاء/ ذكرت المصادر أن مسلحي الحوثي وصالح شنوا هجوما على مواقع الجيش والمقاومة في جبهة المخدرة، مصحوبا بقصف عنيف بالأسلحة المتوسطة.

وفي السياق نفسه، أكد سكان محليون بمحافظة تعز 275/ كم جنوب صنعاء/ أن جبهات القتال في الجهة الغربية للمدينة تشهد مواجهات عنيفة بين الحوثيين وقوات صالح من جهة، وقوات الجيش والمقاومة من جهة ثانية.

ولفتت المصادر إلى أن الحوثيين وقوات صالح كثفوا القصف على الأحياء السكنية بالمدينة من بينها ثعبات والصياحي والمنطرح وحذران وتبة القاهرة.

ويأتي هذا التصعيد بعد دقائق من بدء سريان وقف إطلاق النار المقرر استمراره لمدة 72 ساعة، ما يهدد بانهياره.