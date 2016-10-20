تركيا تقتل ما بين 160 إلى 200 مسلح من أكراد سوريا في ضربات جوية

أنقرة- رويترز- قال الجيش التركي في بيان الخميس إن مقاتلات تركية نفذت 26 ضربة جوية على 18 هدفا لمسلحي وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا وقتلت ما بين 160 إلى 200 من المسلحين.

وأضاف الجيش أن مقاتلاته قصفت في وقت متأخر الأربعاء مناطق استولت عليها قوات وحدات حماية الشعب الكردية في الآونة الأخيرة ودمرت تسعة مباني وعربة مدرعة وأربع مركبات أخرى تابعة للميليشيا الكردية.

ودخلت تركيا- الداعم الرئيسي للمعارضة المسلحة ضد الرئيس بشار الأسد- الصراع السوري في أغسطس آب مستخدمة قوتها المدرعة والجوية لمساعدة فصائل الجيش السوري الحر المعارض للاستيلاء على أراض يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية قرب الحدود.