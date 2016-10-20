قوات البيشمركه تنفذ هجمات على جميع المحاور شمالي الموصل

الموصل- د ب أ- أعلنت قوات البيشمركة الكردية الخميس عن شن هجمات موسعة على جميع محاور مناطق شمالي الموصل 400/ كم شمالي بغداد/.

وقال الرائد عزيز مزوري من قوات البيشمركة لوكالة الأنباء الألمانية إن “قوات البيشمركة بدأت بهجوم موسع اليوم لإعادة ناحية بعشيقة من كافة المحاور من جهة محور الفاضلية والدوبردان والنوران شمالي الموصل”.

وأضاف أن “قوات البيشمركة شنت أيضا هجوما موسعا آخر من كافة محاورها لتحرير مفرق السد الذي يخضع لسيطرة داعش”.

وذكر أن قوات الجيش العراقي وقوات البيشمركة تشن الآن هجوما آخر ضد عناصر داعش في بلدة تلسقف لإبعاد التنظيم عن مشارف البلدة والسيطرة عليها والاستعداد لاقتحام قضاء تكليف بعد إعادة ناحية بعشيقة ومفرق السد وبلدة تلسقف أيضا من الجهة الشمالية.

وأوضح أن القوات ما زالت تخوض اشتباكات شرسة مع داعش مع وجود أعداد كبيرة من القناصة داخل المناطق المذكورة.