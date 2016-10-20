استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال

رام الله- الأناضول- استشهد شاب فلسطيني، الخميس، متأثرًا بإصابة لحقت به على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 2007.

وأعلن مستشفى المقاصد في مدينة القدس، استشهاد الشاب محمود جودة (25 عاماً) صباح الخميس، “متأثراً بإصابته جرّاء إطلاق نار عليه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 2007 في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأوضح المستشفى في بيان، وصل الأناضول نسخة منه، أن جودة ظل طوال السنوات الماضية يعاني من إصابته حتى استشهد الخميس.

وكان جودة قد أصيب بخمس رصاصات بأنحاء مختلفة من جسده، أطلقتها القوات الخاصة الإسرائيلية خلال اقتحامها لمدينة رام الله عام 2007 واندلاع مواجهات عنيفة حينها.