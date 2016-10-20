جيش الاحتلال يغلق مطبعة عربية في مدينة القدس

القدس المحتلة- الأناضول- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس، إغلاق مطبعة عربية في بلدة “الرام” بمدينة القدس، بدعوى قيامها بـ”طبع صور لمنفذ عملية إطلاق نار شهدتها المدينة” في وقت سابق.

وقال الجيش في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن “إغلاق المطبعة تم فجر اليوم على خلفية قيامها بطباعة لافتات لدعم منفذ عملية إطلاق نار في بلدة الرام، مصبح أبو صبيح”.

وأضاف البيان أنه “تم سحب المعدات التي استخدمت لطباعة اللافتات التحريضية ضد القوات الإسرائيلية التي وُضعت في منزل ذوي المهاجم (أبو صبيح)”.

وفي وقت سابق أكتوبر/ تشرين أول الجاري نفذ أبو صبيح عملية إطلاق نار في مدينة القدس المحتلة قتل فيها شرطي إسرائيلي ومستوطنة كما أصيب 6 آخرين بجروح واستشهد المنفذ.

وفي سياق آخر، وبحسب البيان ذاته اعتقل الجيش الإسرئيلي خمسة مطلوبين فلسطينيين في الضفة الغربية، “يشتبه في ضلوع اثنين منهم بأعمال شغب”.

وتشهد الضفة الغربية بشكل شبه يومي اعتقالات في صفوف الفلسطينيين على يد جيش الاحتلال، إذ تشير إحصائيات شبه رسمية إلى وجود نحو 6500 معتقل في سجون إسرائيل.