اشتباكات وتبادل قصف مدفعي عند معبر محدد بالهدنة بين شطري حلب

حلب- أ ف ب- تدور اشتباكات يرافقها قصف مدفعي متبادل عند معبر بين شطري مدينة حلب السورية مشمول بالهدنة الروسية، بعد وقت قصير من دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ، وفق ما افاد مراسل لوكالة فرانس برس.

وافاد المراسل الموجود في الجهة الشرقية من معبر بستان القصر الواقع تحت سيطرة المعارضة عن اشتباكات وقصف مدفعي متبادل. وأكد مصور لفرانس برس من الجهة الغربية من المعبر الواقع تحت سيطرة قوات النظام سماع طلقات نارية وسقوط خمس قذائف على المعبر.

وكانت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ذكرت أن “التنظيمات الارهابية تستهدف معبر بستان القصر بقذيفة صاروخية وطلقات رشاشة وقناصة”.

ويأتي ذلك بعد دخول الهدنة الانسانية التي اعلنتها روسيا من جانب واحد في حلب عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (05,00 ت غ)، بهدف فتح الطريق أمام إجلاء مدنيين ومقاتلين راغبين بمغادرة الاحياء الشرقية المحاصرة من قوات النظام عبر ثمانية ممرات، اثنان منها للمقاتلين، هما طريق الكاستيلو شمال حلب وسوق الهال في وسط المدينة.

ويفترض ان يكون معبر بستان القصر أحد الممرات المخصصة لعبور المدنيين.

وبعد حوالى شهر على هجوم لقوات النظام على الاحياء الشرقية ترافق مع غارات جوية روسية وسورية كثيفة أوقعت مئات القتلى، توقفت الغارات منذ صباح الثلاثاء بعد اعلان موسكو عن الهدنة.

واعلن الجيش السوري بدوره مساء الاربعاء أن الهدنة الانسانية ستطبق على مدى ثلاثة ايام لثماني ساعات يوميا بدءا من صباح الخميس.