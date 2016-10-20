وفاة رجل شرطة ألماني بعد يوم واحد من إصابته برصاص متطرف يميني

جيورجينسجموند- د ب أ- أكد متحدث باسم الشرطة الألمانية الخميس أن ضابط شرطة توفي متأثرا بإصابة خطيرة لحقت به خلال مواجهة مع متطرف يميني الأربعاء.

وكان نبأ وفاة الضابط قد أذيع مساء الأربعاء بطريق الخطأ، ما دفع الشرطة إلى التراجع عن البيان. ولكن الشرطة قالت إنه ليس هناك شك في النبأ اليوم.

وقال المتحدث: “لقد توفي الآن بالتأكيد”.

ويمثل المتطرف المناهض للحكومة، المتهم بمواجهة رجال الشرطة بالسلاح الناري، أمام المحكمة الخميس وأصيب ثلاثة آخرون من رجال الشرطة جراء الحادث الذي وقع بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.