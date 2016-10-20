إيران ترفض اتهامها بالتورط في قصف سفن حربية أمريكية في البحر الأحمر

طهران- د ب أ- رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي الخميس بشدة التصريحات المنسوبة لجنرال أمريكي بشأن دور إيران المحتمل في الهجمات الصاروخية على سفن حربية أمريكية في البحر الأحمر، ووصفها بأنها” رواية خيالية مشبوهة ولا أساس لها”.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن قاسمي القول إن “تصريحات المسؤولين الأمريكيين المتناقضة وغير المفهومة خلال الأيام الأخيرة هي تصريحات مخالفة للواقع وليست في محلها وتنبئ عن حالة من التخبط”.

وكان جنرال أمريكي قال إن إيران قد تكون لعبت دورا في الهجمات الصاروخية للحوثيين على السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر في ظل العلاقات القوية بين الجانبين.