تركيا تعتقل 40 جنديا في تحقيق يتصل بمحاولة الانقلاب

اسطنبول- رويترز- قالت وسائل إعلام تركية الخميس إن السلطات اعتقلت 40 جنديا من قاعدة جوية في مدينة قونية الواقعة في منطقة الأناضول في إطار تحقيقات في محاولة انقلاب وقعت في يوليو تموز.

وذكرت وكالة دوجان الخاصة للأنباء أن السلطات كانت قد أصدرت أوامر لاعتقال 47 جنديا من قونية في الموجة الثالثة من إجراءات تستهدف من يشتبه أنهم أتباع لرجل الدين فتح الله كولن الذي يعيش في الولايات المتحدة.

وتتهم الحكومة التركية كولن بتدبير محاولة الانقلاب.

وسجنت تركيا أكثر من 32 ألف شخص وعزلت 100 ألف من بينهم شخصيات عسكرية كبيرة من وظائفهم في الأمن والجهاز الحكومي لمزاعم عن صلتهم بشبكة كولن. وينفي كولن أي صلة له بمحاولة الانقلاب.