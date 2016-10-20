مشتبه بانتمائه لتنظيم الدولة يطعن ثلاثة من شرطة إندونيسيا

جاكرتا- رويترز- هاجم شخص مسلح بسكين ويشتبه بأنه من مؤيدي تنظيم الدولة الإسلامية الشرطة في إندونيسيا الخميس فأصاب ثلاثة.

وأطلقت الشرطة النار على المهاجم فأصابته بعدما طعن ثلاثة من رجال المرور خلال ساعة الذروة في منطقة تانجيرانج على أطراف العاصمة جاكرتا.

وقالت الشرطة إن قنبلة أنبوبية لم تنفجر ولاصقة كبيرة عليها شعار تنظيم الدولة الإسلامية عثر عليهما قرب موقع الحادث.

وقال بوي رافلي عمار المتحدث باسم الشرطة للصحفيين “فجأة هاجم رجل جنودنا بوحشية بسلاح حاد. وأصيب المهاجم بطلقات في فخذه وقدمه”.

وأضاف “نشتبه في أن المهاجم متعاطف مع داعش”.

ويعالج رجال الشرطة والمهاجم -وهو عاطل من مواليد عام 1994- في المستشفى.

وتعتقد السلطات أن لتنظيم الدولة الإسلامية أكثر من 1200 مناصر في إندونيسيا وأن ما يقرب من 400 إندونيسي غادروا البلاد للانضمام إلى التنظيم في سوريا.

وتتأهب الشرطة لعودة مزيد من الإندونيسيين إلى وطنهم بعدما شنت القوات العراقية هذا الأسبوع هجوما لاستعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال عمار “الحرب هناك تؤثر على شبابنا هنا… ينبغي توخي الحذر من الأطراف التي تغير عقلية شبابنا”.

وقال قائد الشرطة الإندونيسية تيتو كارنافيان لرويترز يوم الاثنين إن السلطات تراقب نحو 40 عائدا تحسبا لاتصالهم بشبكات قائمة.