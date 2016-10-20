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أولاند يحذر من هروب الإرهابيين من الموصل العراقية للرقة السورية

Oct 20, 2016

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باريس - د ب أ – شدد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، على ضرورة منع الجهاديين من الهروب من مدينة الموصل العراقية التي تعتبر معقل مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” إلى مدينة الرقة السورية.

وحذر أولاند على هامش افتتاح المؤتمر الوزاري بشأن مستقبل الموصل الخميس، في باريس من السماح للإرهابيين بالوصول لأماكن أخرى ومواصلة عملياتهم من هناك.

يشار إلى أن الرقة تعتبر أيضاً معقلاً للتنظيم الإسلامي في سوريا.

وقال أولاند مشيراً لمعركة تحرير الموصل من التنظيم، والتي بدأت قبل بضعة أيام: “ستكون المعركة طويلة على الصعيد العسكري”.

وشدد أولاند على ضرورة حماية السكان المدنيين خلال المعركة وقال: “سيتم فعل كل شيء لتوفير المساعدة الإنسانية الضرورية في محافظة نينوى”.

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