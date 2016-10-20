ايقاف حبس مغرد كويتي في قضية أمن دولة

الكويت - د ب أ – قررت محكمة الاستئناف الكويتية الخميس، وقف تنفيذ حكم حبس المغرد وليد فارس المعروف بـ “جبريت سياسي”، وإخلاء سبيله.

وحددت المحكمة جلسة 10 تشرين ثان/ نوفمبر المقبل موعداً للمرافعة.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامه في قضية أمن دولة.

واسندت النيابة العامة للمتهم وليد فارس أنه “أذاع عمداً بالخارج عبر حسابه (جبريت سياسي) في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وطعن علناً وفي مكان عام عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطته وعاب في ذاته وتطاول على مسند الإمارة واساء الى القضاء والنائب العام وأعضاء النيابة العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي وشكك في نزاهتهم واهتمامهم بعملهم والتزامهم أحكام القانون”.