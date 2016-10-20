مسؤول إيراني: طهران ستقدم كل الإمكانات لمساعدة النازحين من الموصل

بغداد - د ب أ – صرح علي أكبر ولايتي رئيس المجلس الأعلى للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية الخميس، بأن إيران ستقدم كل الإمكانات لمساعدة الأسر النازحة في الموصل وبالتنسيق مع الحكومة العراقية.

وقال ولايتي ، للصحافيين في بغداد عقب اجتماعه مع عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق “لا بد أن يبذل الجميع قصارى جهدهم حتى لا يصاب سكان الموصل بأي أذى خلال عملية التحرير”.

وأضاف أن “إيران ستقدم كل الإمكانات والمساعدات الإنسانية المتاحة من خلال منظمة الهلال الأحمر الايرانية لتكون تحت تصرف الحكومة العراقية وبأية طريقة تريدها و لن ندخر وسعاً في المساعدة”.