مقتل 5 جنود بمحافظة أبين جنوبي اليمن

عدن - الأناضول – قتل 5 جنود، وأصيب آخرون، الخميس، في هجوم مسلح على حاجز أمني بمحافظة أبين، جنوبي اليمن.

وقالت مصادر طبية وأخرى محلية، إن مسلحين مجهولين شنوا صباح اليوم هجوماً مسلحاً على النقطة الأمنية في حي “عمودية” على الطريق الرابط بين العاصمة “زنجبار” ومدينة “جعار”.

وذكرت المصادر التي فضلت عدم نشر اسمها لدواع أمنية، أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 أفراد الجيش الوطني التابع للحكومة، وإصابة 4 آخرين.

وتم نقل القتلى والمصابين إلى “مستشفى الرازي العام” بمدينة جعار، عبر سيارات المواطنين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، كما لم تصدر السلطات اليمنية بيانا رسميا حول الحادث حتى الساعة (30: 11 بتوقيت مكة المكرمة).

وفي 14 أغسطس/آب الماضي، تمكنت وحدات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي، وبإسناد من طائرات التحالف العربي من استعادة السيطرة على عاصمة محافظة أبين “زنجبار” وباقي مدن المحافظة، بعد طرد عناصر تنظيم “القاعدة” منها.

وكان التنظيم الإرهابي يسيطر على المحافظة منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، وتحديداً عقب مقتل زعيمه في المحافظة، جلال بلعيدي، المكنى بـ”أبي حمزة الزنجباري”، في الرابع من الشهر ذاته.