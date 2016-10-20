قتلت ابنها بعدما رآها تمارس الجنس مع جده

روما ـ حُكم بالسجن لمدة 30 عامًا على سيدة أقدمت على قتل ابنها البالغ من العمر 8 سنوات بعدما اكتشف أنها على علاقة غرامية مع جدّه.

وكانت السيدة فيرونيكا باناريلو، من إيطاليا، قد خنقت ابنها لوريس ستيفال بكابلات كهربائية ورمت جثّته في وادٍ بعيد في سانتا كروتش في صقلية.

يذكر أن الوالدة كانت قد حاولت التظاهر بأن ابنها قد اختطف، وقالت للشرطة إنها أخذته في الصباح الى المدرسة ولم تعثر عليه عندما عادت لاصطحابه الى المنزل خلال فترة بعد الظهر.

وقد أدينت فيرونيكا بتهمة قتل الصبي وإخفاء جثته، وعندما اعترفت بفعلتها ألقت باللوم على والد زوجها أندريا ستيفال.

ولفتت السيدة في جلسة سابقة الى أن الجدّ قد ساعدها في التخطيط للجريمة وتنفيذها لأن الصبي قد رآهما يمارسان الجنس.

وذكرت تقارير وسائل الاعلام الايطالية أن التحقيق مع الجدّ ما زال جارياً باعتباره شريكاً في جريمة القتل، إلا أنه نفى التهمة وهدّد بمقاضاة زوجة ابنه في القانون بتهمة التشهير.