العبادي يؤكد ان القوات العراقية تتقدم بأسرع مما هو متوقع لاستعادة الموصل

باريس – أ ف ب – أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخميس، أن القوات العراقية تتقدم “بأسرع مما هو متوقع″ في معركة استعادة مدينة الموصل من تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال العبادي عبر الفيديو من بغداد بمناسبة افتتاح اجتماع في باريس، تشارك فيه دول عدة حول المستقبل السياسي لثاني مدن العراق، إن القوات العراقية “تتقدم بأسرع مما كنا نتوقع ومما خططنا له” في اتجاه الموصل.

ويشارك في الاجتماع الذي افتتحه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عشرون بلداً ومنظمة، منها الولايات المتحدة وتركيا وايران ودول الخليج ودول اوروبية. وسيترأس المناقشات وزير الخارجية الفرنسي جان-مارك ايرولت ونظيره العراقي ابراهيم الجعفري.

ويعقد الاجتماع قبل ايام من لقاء في باريس ايضاً سيضم أبرز وزراء الدفاع في التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم الدولة الاسلامية، لمناقشة ظروف معركة الموصل.

وشنت القوات العراقية ليل الاحد الاثنين هجوماً لاستعادة الموصل التي يحتلها تنظيم الدولة الاسلامية منذ حزيران/يونيو 2014.

وحذر الرئيس الفرنسي من فرار الجهاديين من الموصل الى الرقة، معقل التنظيم الجهادي في سوريا، خلال الهجوم العراقي المدعوم من التحالف الدولي.

وقال هولاند “علينا ان نتحرك على افضل وجه على صعيد ملاحقة الارهابيين الذين بدأوا مغادرة الموصل للوصول الى الرقة”، مضيفاً “لا يمكن أن نقبل باختفاء الذين كانوا في الموصل”.

وتابع “يجب بذل كل الجهود لتأمين حماية المدنيين المعرضين للخطر اليوم في مناطق القتال والذين يستخدمهم تنظيم الدولة الاسلامية دروعاً بشرية. يجب ان نتصرف بإذن صريح من الحكومة العراقية وفي اطار الاحترام التام لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي”.

واعلن رئيس الوزراء العراقي من جهته ان “حربنا في الموصل هي حرب عراقية من اجل العراقيين، من اجل الدفاع عن الاراضي العراقية”.

واعلن زعيم تنظيم الدولة الاسلامية ابو بكر البغدادي اقامة دولة “الخلافة” من الموصل في حزيران/يونيو .

واعلن الرئيس الفرنسي ان “معركة الموصل حاسمة لأنها تضرب تنظيم الدولة الاسلامية في معقله”.