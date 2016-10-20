مريض تركي توقف قلبه 40 مرة خلال عملية جراحية خطيرة واستيقظ وهو يغني

اسطنبول ـ فوجئ الأطباء في تركيا، أنثاء إجرائهم لعملية تغيير ثلاثة شرايين لرجل، بتوقف قلبه أربعين مرة في غضون ساعة، واستيقاظه بشكل غير طبيعي وكأنه فقد عقله حيث استيقظ وهو يغني من أثر التخدير.

وحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإنّ بكر ديمرتاس البالغ من العمر 66 عاماً نقل إلى مستشفى في مدينة أرزينجان شمال شرقي تركيا، وهو يعاني من آلام شديدة في الصدر، واكتشف الأطباء بعد إجراء الفحصوصات، أن ثلاثة من شرايين قلبه مسدودة بنسبة 90%.

وتم نقل ديمرتاس مباشرة إلى غرفة العمليات، وخضع لعملية جراحية معقدة لتغيير الشرايين الثلاثة استمرت لمدة 4 ساعات، ثم تم نقله بعد نجاح العملية إلى غرفة العناية المركزة.

وبدا أن المريض يتعافى بشكل جيد، إلى أن توقف قلبه عن الخفقان فجأة، وأجرى له الأطباء الإسعافات اللازمة لإعادة القلب إلى العمل، لكنهم اكتشفوا وجود مشكلة أدت إلى توقف القلب 40 مرة عن العمل خلال ساعة واحدة، مما دفعهم لإعادته إلى غرفة العمليات من جديد.

وخضع ديمرتاس لعملية جراحية ثانية، ثبت الأطباء خلالها مضخة في صدره لضمان استمرار القلب بالعمل، وعندما استيقظ هذه المرة من العملية، كان يشعر براحة كبيرة، مما دفعه إلى شكر الأطباء والطاقم الطبي، وغنى لهم أغنية شعبية تعبيراً عن امتنانه لهم لإنقاذ حياته.