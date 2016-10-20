الأرجنتين تحتفظ بصدارة تصنيف “فيفا”… وقفزة كبيرة لمصر

لندن ـ احتفظ المنتخب الأرجنتيني بموقعه في صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم، الخميس.

وتقدم المنتخب الألماني من المركز الثالث إلى الثاني، كما تقدم المنتخب البرازيلي من المركز الرابع إلى الثالث في الوقت الذي تراجع فيه منتخب بلجيكا من المركز الثاني إلى الرابع.

وعاد منتخب إسبانيا إلى قائمة المراكز العشرة الأولى، كما تقدم منتخب فرنسا مركزا واحدا ليصبح في المركز السابع.

ويتصدر منتخب الأرجنتين التصنيف العالمي برصيد 1621 نقطة يليه منتخب ألمانيا برصيد 1465 نقطة ثم البرازيل برصيد 1410 نقطة يليها بلجيكا برصيد 1382 نقطة ثم منتخب كولومبيا برصيد 1361 نقطة ثم تشيلي في المركز السادس برصيد 1273 نقطة ثم فرنسا برصيد 1271 نقطة ثم البرتغال برصيد 1231 نقطة يليها منتخب اوروجواي برصيد 1175 نقطة وأخيرا منتخب إسبانيا في المركز العاشر برصيد 1168 نقطة.

وفي تصنيف قارة إفريقيا، حقق منتخبا السنغال ومصر طفرة كبيرة وتقدما سبعة مراكز في التصنيف إذ يحتل الأول المركز 32 على العالم، فيما يأتي منتخب مصر في المركز 46.

ويتصدر منتخب كوت ديفوار تصنيف قارة إفريقيا يليه منتخب السنغال ثم الجزائر ثم تونس ثم غانا فيما يحل منتخب مصر في المركز السادس.

وفي تصنيف قارة آسيا تقدم منتخب إيران عشرة مراكز إلى المركز السابع والعشرين، ليتصدر تصنيف القارة الصفراء يليه منتخب أستراليا ثم كوريا الجنوبية ثم أوزبكستان ثم اليابان.

وجاءت السعودية في المركز السادس والإمارات في المركز السابع وقطر في المركز التاسع وسوريا في المركز العاشر في تصنيف قارة آسيا.

وتصدر منتخب الأرجنتين تصنيف قارة أمريكا الجنوبية يليه منتخب البرازيل ثم كولومبيا ثم تشيلي ثم أوروجواي.

وفي تصنيف منتخبات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، حل منتخب المكسيك في الصدارة يليه منتخب كوستاريكا ثم أمريكا ثم بنما ثم ترينداد وتوباجو.