ميسي يستغل تعثر كريستيانو رونالدو ويتصدر هدافي دوري الأبطال

لندن ـ انفرد المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، بصدارة هدافي النسخة الحالية من دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم، بثلاثيته في مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي بملعب كامب نو ليلة أمس، في ثالث مباريات المجموعة الثالثة، والتي انتهت برباعية نظيفة لصالح أبناء المدرب لويس إنريكي.

وأصبح رصيد “البرغوث” بعد هذا الهاتريك 6 أهداف في النسخة الحالية من التشامبيونز ليج، ليبسط هيمنته سريعا ويرتقي إلى صدارة الهدافين، وذلك رغم غيابه عن مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في 28 سبتمبر/أيلول الماضي للإصابة والتي انتهت لصالح البارسا بهدفين لواحد.

ويبتعد ميسي، الذي قاد فريقه لتعزيز صدارته للمجموعة بتسع نقاط مقابل أربع للسيتيزنس تحت قيادة بيب جوارديولا، بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه في جدول الهدافين، الأوروجوائي إدينسون كافاني، الذي سجل أمس هدفه الرابع في المسابقة لصالح فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي في مرمى بازل السويسري (3-0).

كما سجل الألماني مسعود أوزيل أول هاتريك في مشواره مع أرسنال ليلة أمس في الفوز الساحق على لودوجوريتس رازجراد البلغاري (6-0)، ليتقاسم ثلاثة أهداف مع زميله ثيو والكوت بعد هدفه أمس أيضا، نفس رصيد الجابوني بيير أوباميانج (بوروسيا دورتموند) والجزائري رياض محرز (ليستر سيتي) والألماني جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ) والأرجنتيني سرخيو أجويرو (مان سيتي) والبلجيكي درايز ميرتنز والبولندي أركاديوش ميليك (نابولي).

بينما فشل كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، وهداف البطولة عبر تاريخها، من التسجيل في نفس الجولة أمام ليجيا وارسو البولندي، ليتوقف رصيده من الأهداف عند هدفين، سجلهما في الجولتين الأولى والثانية، ما يبعده مؤقتا عن سباق هدافي النسخة الجارية.

ورغم المباراة متوسطة المستوى من قبل ميسي (29 عاما) العائد مؤخرا من إصابة عضلية حرمته من اللعب لنحو ثلاثة أسابيع، إلا أنه حقق في لقاء أمس عديد من الأرقام التي تضاف لسجله الناصع.

وكان ميسي سجل هاتريك أيضا للبارسا أمام سيلتك جلاسجو الاسكتلندي في لقاء الجولة الأولى يوم 13 سبتمبر/أيلول (7-0).

فقد أصبح “البرغوث” ثاني لاعب في تاريخ التشامبينز ليج يسجل “هاتريك” في مباراتين متتاليتين بعد البرازيلي لويز أدريانو الذي سجل نفس المعدل في مباراتين أمام باتي بوريسوف البيلاروسي.

وواصل أفضل لاعبي العالم خمس مرات كذلك هوايته في تحطيم الأرقام القياسية، ليصبح اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في معقل فريقه بدوري الأبطال، (50 هدفا في كامب نو) ليتخطى راؤول جونزاليس مع ريال مدريد (49 هدفا في سانتياجو برنابيو)، فيما يأتي كريستيانو رونالدو، خلفهما بـ(41 هدفا في سانتياجو برنابيو).

كما تقاسم “البرغوث” مع غريمه البرتغالي رقما قياسيا آخر كصاحب أكبر عدد من الهاتريك مع أندية الصفوة الإسبانية ولكل منهما (37) هاتريك.

لكن لاعب “التانجو” يتفوق على رونالدو لكونه صاحب أكبر عدد من الهاتريك في التشامبيونز ليج (7) مقابل (5) للاعب البرتغالي بطل أمم أوروبا، الذي يتفوقه بدوره لكونه أكثر اللاعبين تهديفا في البطولة الأرقى على مستوى الأندية بالقارة العجوز (95 هدفا) وبفارق ستة أهداف عن ميسي.

وسجل ميسي للمرة الأولى في شباك حارسين مختلفين في لقاء واحد، وهما التشيلي كلاوديو برافو ومواطنه الأرجنتيني ويلي كاباييرو.