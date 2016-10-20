مقتل 6 عراقيين وإصابة 19 في انفجارات متفرقة ببغداد

بغداد - د ب أ – أفادت الشرطة العراقية الخميس، بمقتل ستة مدنيين وإصابة 19 آخرين في انفجار ثلاث عبوات ناسفة في أحياء متفرقة في بغداد.

وقالت مصادر أمنية، إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب ستة آخرون في انفجار عبوة ناسفة في سوق شعبية في منطقة سبع البور شمالي بغداد .

وأشارت المصادر إلى مقتل اثنين من الجنود العراقيين، وإصابة خمسة آخرين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش العراقي في منطقة عرب جبور جنوب غربي بغداد.

وأوضحت أن مدنياً قتل وأصيب ثمانية في انفجار عبوة ناسفة في سوق شعبية في حي البياع جنوبي بغداد.