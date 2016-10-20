﻿

مقتل 6 عراقيين وإصابة 19 في انفجارات متفرقة ببغداد

Oct 20, 2016

b

بغداد - د ب أ – أفادت الشرطة العراقية الخميس، بمقتل ستة مدنيين وإصابة 19 آخرين في انفجار ثلاث عبوات ناسفة في أحياء متفرقة في بغداد.

وقالت مصادر أمنية، إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب ستة آخرون في انفجار عبوة ناسفة في سوق شعبية في منطقة سبع البور شمالي بغداد .

وأشارت المصادر إلى مقتل اثنين من الجنود العراقيين، وإصابة خمسة آخرين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش العراقي في منطقة عرب جبور جنوب غربي بغداد.

وأوضحت أن مدنياً قتل وأصيب ثمانية في انفجار عبوة ناسفة في سوق شعبية في حي البياع جنوبي بغداد.

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left