الإعلان عن تفشي وباء زيكا في مدينة فيتنامية

هانوي - د ب أ – ذكرت وسائل الإعلام الفيتنامية الخميس، أنه تم الإعلان عن تفشي فيروس زيكا في أجزاء من مدينة هو تشي مينه.

وأفاد موقع ” في إن إكسبريس ” الإخباري بأن حكومة المدينة أعلنت أكتشاف خمس حالات إصابة في منطقتي ” آن فو ” و” هيب ثانه ” بمدينة هو تشي مينه.

ينتشر زيكا في الأساس جراء البعوض. ويعاني المصابون من أعراض تشبه البرد. وفي حين أن غالبية مرضى زيكا يتعافون سريعاً، فأن الفيروس يمكن أن يسبب تشوهات دماغية في الأجنة وكذلك اضطرابات عصبية.

ويبلغ إجمالي الحالات التي تم تشخيص إصاباتها بزيكا في فيتنام حتى الآن تسعة.

وعزا نجوين تان بينه، مدير هيئة الصحة المحلية، الزيادة في الحالات إلى ارتفاع أعداد البعوض جراء الأمطار الغزيرة.

وارتفعت حمى الضنك التي تحملها نفس أنواع البعوض مثل زيكا بنسبة 19 بالمئة مقارنة بعام مضى .

وتأتي أنباء الوباء بعد أيام من إعلان فيتنام أولى الحالات من ” الصعل “، وهو تشوه في الرأس يجعل الدماغ صغير بشكل غير طبيعي ومن المحتمل أن يكون هذا مرتبط بإصابة امرأة حامل بعدوى زيكا.

ولدت الرضيعة /أربعة أشهر/ من داك لاك في المرتفعات الوسطى بعدما ظهرت أعراض زيكا على والدتها 23/ عاماً/ في الثلثين الثاني والثالث من حملها.