الرئيس الصيني لنظيره الفلبيني : إدارة الخلافات حول بحر الصين الجنوبي أمر مهم

بكين - د ب أ – أبلغ الرئيس الصيني شي جينبينج لنظيره الفلبيني رودريجو دوتيرتي خلال مباحثات لهما في بكين الخميس، إن إدارة الخلافات المتعلقة ببحر الصين الجنوبي هي أساس لتنمية العلاقات بشكل صحي ومستقر.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أن الرئيسين وصفا بلديهما بأنهما “جاران عبر البحر” ، وأبدى شي استعداد بلاده لمساعدة الفلبين في اقامة البنية التحتية في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية .

وتهدف المبادرة، التي تعرف أيضاً باسم طريق الحرير الجديد، لتحسين البنية التحتية التي تصل الصين بآسيا وأوروبا وأفريقيا . ومن بين بنودها الأساسية خيارات النقل عبر بحر الصين الجنوبي.

وقال شي إن بكين سوف تشجع أيضا رجال الأعمال الصينيين على مزيد من الاستثمار في الفلبين للمساعدة في النمو الاقتصادي للدولة.

وذكرت صحيفة “جلوبال تايمز″ الصينية أن نحو 450 مستثمراً من الفلبين ووفداً كبيراً من نظرائهم الصينيين، سوف يجتمعون في منتدى أعمال الخميس .

وأشارت شينخوا إلى أن شي قد استغل الفرصة أيضاً، لإعلان دعم الصين للحرب التي تشنها الحكومة الفلبينية الجديدة ضد المخدرات والإرهاب والجريمة .

وقال دوتيرتي الأربعاء إنه “حان الوقت لنقول وداعا” للولايات المتحدة ، في إبعاد واضح للولايات المتحدة وسط تحول إلى الصين.

واتهم دوتيرتي مسؤولي الولايات المتحدة بـ”إهانة” جميع الفلبينيين عند انتقادهم له بسبب حربه العنيفة ضد المخدرات ،والتي أسفرت عن مقتل 1500 مشتبهاً به في عمليات للشرطة.