أنباء عن إحراق “الدولة” لمعمل كبريت بالموصل ومصدر أمني ينفي

نينوى - الاناضول – أفاد مسؤول محلي عراقي، الخميس، أن تنظيم “الدولة الاسلامية” أحرق “أكبر معمل للكبريت” في الشرق الأوسط جنوبي مدينة الموصل شمالي البلاد، فيما نفى مصدر أمني ذلك وذكر أن القوات تطوق المعمل.

وقال مهند أحمد، عضو مجلس بلدية ناحية “حمام العليل” التابعة للموصل، إن “داعش أحرق معمل كبير في حقول (المشراق) للكبريت ضمن ناحية الشورة، 40 كم جنوبي الموصل، تزامناً مع تقدم القوات العراقية والنجاح الذي تحققه في عملياتها السكرية”.

وأضاف أحمد، المتواجد في جبهات القتال جنوبي الموصل، أن “احتراق الكبريت داخل المعمل سيؤدي إلى حدوث حالات اختناق لما يبعثه من غازات سامة وكون المعمل هو الأكبر لإنتاج الكبريت بالشرق الموصل”.

وفي وقت سابق، قال المقدم في صفوف قيادة عمليات نينوى (تابعة لوزارة الدفاع العراقية)، عبد الجليل السوداني، إن “المعلومات الاستخباراتية الواردة إلينا من مصادرنا الموثوقة تؤكد أن تنظيم داعش جلب عشرات العبوات الناسفة محلية الصنع والبراميل المفخخة وقام بوضعها في حقول (المشراق)”.

وأوضح، أن “التنظيم يحاول استخدام هذه العملية (تفجير حقول المشراق) كورقة ضغط لمنع استمرار القطعات العسكرية بعمليات التحرير”.

وتابع السوداني أنه “في حال نجاح التنظيم في تفجير تلك الحقول (فيها حوالي 320 مليون طن من الكبريت) فإن كارثة بيئة سوف تحدث شمالي العراق لا يمكن السيطرة عليها أو التخلص من تبعاتها الكارثية في القريب العاجل”.

من جانبه قال العقيد محمد الجبوري الضابط في قيادة عمليات نينوى (تابعة لوزارة الدفاع)، إنه “لا صحة حتى الآن لإحراق معمل كبريت المشراق وما جرى أن القوات العراقية تطوق المعمل استعداداً لاقتحامه واستعادته من قبضة داعش”.

وانطلقت، فجر الإثنين الماضي، معركة استعادة الموصل، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بقوات الحشد الشعبي، وقوات حرس نينوى (سنية)، إلى جانب قوات “البيشمركة ” (الإقليم الكردي)، وإسناد جوي من جانب مقاتلات التحالف الدولي.

وبدأت القوات الزحف نحو الموصل من محاورها الجنوبية والشمالية والشرقية، من أجل استعادتها من قبضة “الدولة”، الذي يسيطر عليها منذ 10 يونيو/حزيران 2014.

يأتي ذلك وسط تحذيرات حقوقية من ارتكاب ميليشيات “الحشد الشعبي”، “انتهاكات” ضد أهالي الموصل؛ حيث سبق أن واجهت الأخيرة اتهامات بارتكاب “انتهاكات” ضد أهالي مدن سنية أثناء استعادتها من “الدولة”، وهي الاتهامات التي يرفضها الحشد.