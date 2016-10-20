مصر ترحب بإعلان الهدنة في اليمن

القاهرة - د ب أ – رحبت جمهورية مصر العربية بقرار الهدنة لمدة 72 ساعة، الذي أعلنه المبعوث الأممي الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بدءاً من الخميس ، والذي يقضي بوقف شامل لكافة العمليات والأنشطة العسكرية بما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية للمواطنين اليمنيين في جميع أنحاء البلاد.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد ، في بيان صحافي اليوم ، عن تطلع مصر إلى التزام جميع الأطراف بهذه الهدنة بما يفتح الطريق أمام استئناف المفاوضات للوصول إلى حل يكفل الاستقرار والأمن لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

وأكد المتحدث في هذا الإطار على الموقف المصري الداعم للشرعية في اليمن، وأن الحل السياسي القائم على احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية وما أسفرت عنه جولات الحوار الوطني هو الطريق الأمثل للوصول إلى تسوية سلمية ودائمة بين كافة الأطراف.