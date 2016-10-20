النيابة الاسرائيلية تتهم بالتخابر زوجين عربيين قاتلا في صفوف الجهاديين

القدس - أ ف ب – قدمت النيابة الاسرائيلية الخميس، لائحة اتهام في المحكمة المركزية في مدينة حيفا ضد زوجين عربيين من مدينة سخنين (شمال) قاتلا في صفوف الجهاديين في الموصل وسوريا.

وتتهم النيابة وسام زبيدات (41 عاماً) وزوجته صابرين (30 عاماً) بالتخابر مع عميل اجنبي والخروج من البلاد بصورة غير قانونية، والانضمام الى تنظيم الدولة الاسلامية والخضوع لتدريبات عسكرية غير قانونية.

وقالت الناطقة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا السمري في بيان، ان “الزوجين غادرا البلاد في تموز/يوليو الماضي مع اطفالهما الثلاثة اعمارهم (ثلاث وست وثماني سنوات) ووصلا الى تركيا ومنها الى سوريا وانضما لصفوف داعش في آب/اغسطس″.

وأضاف البيان انه “سمح بنشر” هذه المعلومات مع انتهاء الشرطة وجهاز الامن الداخلي (شين بت) من التحقيق في ملف الزوجين من مدينة سخنين شمال البلاد وبعدما تم تقديم لائحة اتهام ضدهما.

وأوضح ان “الزوجة صابرين تواصلت اثناء تواجدها في البلاد مع ناشط بتنظيم داعش والتقيا معه في تركيا وساعدهما للوصول الى سوريا”.

وتابع ان “الزوجة اقنعت زوجها بالانضمام والمحاربة في صفوف داعش بسوريا والعراق، وعند وصولهما سوريا قاما باداء قسم الولاء لداعش وشارك الزوج بدروس شريعة وتأهيلات وتدريبات عسكرية ومن هناك عبرت العائلة للعراق”.

وقد اقامت العائلة في الموصل وزود تنظيم الدولة الاسلامية الزوج بسلاح ومعدات وقاتل في الموصل وجرح في احدى المعارك، بينما عملت زوجته في مستشفى. وبعد اصابة الزوج، قررت العائلة العودة الى اسرائيل.

وقد حاولا لثمانية اشهر الوصول الى الحدود التركية السورية من دون جدوى. وعندما تمكنا من التسلل لتركيا اعتقلا وأبعدا الى اسرائيل واعتقلا في مطار بن غوريون في ايلول/سبتمبر الماضي، بحسب بيان الشرطة.

وقتل عدد من عرب اسرائيل في سوريا خلال مشاركتهم في المعارك الى جانب التنظيمات الجهادية بحسب الامن الاسرائيلي وعائلاتهم.

وقالت اجهزة الامن الاسرائيلية انه تم توقيف العديد من العرب الاسرائيليين بتهمة ارتباطهم بالتنظيم الجهادي، كما ان خمسين منهم يقاتلون حاليا في صفوفه في سوريا والعراق.

وأعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي “اطلب من المستشار القانوني للحكومة التقدم باجراءات لسحب الجنسية من كل من يلتحق بصفوف داعش”.

وأضاف “من ينضم إلى داعش لن يكون مواطناً اسرائيلياً وإذا خرج من حدود الدولة فإنه لن يعود. أعتقد أن هذا الدرس واضح للعالم وسنقود هذا الحراك ايضاً”.

ويقدر عدد عرب اسرائيل بمليون و400 الف نسمة ينحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في اراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948. يشكلون 20% من السكان .