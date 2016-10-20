واشنطن وكابول تؤكدان مقتل أمريكيين اثنين في هجوم بأفغانستان

كابول - الأناضول – أكدت واشنطن وكابول، الخميس، مقتل أمريكيين اثنين، في الهجوم الذي استهدف أمس، نقطة إمداد ذخيرة بالقرب من قاعدة عسكرية بالعاصمة الأفغانية.

وقال الجنرال تشارلز كليفلاند، أحد المتحدثين باسم الجيش الأمريكي، اليوم، إن هجوم الأمس الذي استهدف نقطة قريبة من قاعدة “كامب مورهيد” العسكرية بكابول، أسفر عن مقتل أمريكيين اثنين أحدهما عسكري.

وذكر في تصريح صحافي، لمجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، أن الهجوم وقع بعد وصول قوات للقاعدة لأداء مهام تفتيشية. وأضاف “نعتقد أن المسلح، الذي قُتل هو المسؤول الوحيد عن الهجوم، فيما ما زال الحادث قيد التحقيقات”.

وفي السياق ذاته، أشار بيان صادر عن القيادة العسكرية الأمريكية في كابول أن “الهجوم تسبب بمقتل أمريكيين أحدهما عسكري، فيما أصيب ثلاثة أمريكيين آخرين، أحدهم عسكري، والآخران مدنيان، وحالاتهم الصحية مستقرة”.

وتعقيباً على الحادث، قال قائد القوات الأمريكية، وقوات حلف شمال الأطلسي “ناتو” في أفغانستان الجنرال، جون مايك نيكلسون، في تصريح صحافي، إن “الهجوم لن يعيق جهودنا الرامية لمتابعة مهمتنا التدريبية والاستشارية، بهدف دعم شركائنا في خلق أفغانستان أفضل”.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، دولت وزيري، في بيان إن “مسلحاً كان يرتدي الزي العسكري الأفغاني، استهدف أمس، بسلاح ناري القوات الدولية، التي أردته قتيلاً عقب الهجوم”.

وتستخدم القاعدة التي تعرضت للهجوم في تدريب القادة العسكريين الأفغان، وتقع جنوبي العاصمة كابول.

تجدر الإشارة أن أكثر من ألفين و350 جندياً أمريكياً لقوا مصرعهم في أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي للبلاد في 2001.

وتحتفظ واشنطن بأكثر من 9 آلاف جندي في أفغانستان، في ظل عمليات مشتركة بين (ناتو) والقوات الأفغانية، ضد التنظيمات المسلحة وأبرزها “طالبان” والقاعدة”.