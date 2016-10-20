معارض سوري : مقتل 7 وإصابة 20 في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي

دمشق - د ب أ – لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 20 آخرين الخميس، في انفجار سيارة مفخخة في مدينة إعزاز على الحدود السورية التركية شمال مدينة حلب .

وقال مصدر في المعارضة السورية إن سيارة مفخخة انفجرت اليوم في حي الصناعة في مدينة إعزاز، ما أدى إلى مقتل سبعة اشخاص وإصابة 20 آخرين ، لافتاً إلى أن سيارات اسعاف تتجه الى الحدود السورية التركية لعدم قدرة المشافي على معالجة الجرحى .

وأكد المصدر أن “هذه التفجيرات تحمل بصمات تنظيم داعش وتأتي رداً على انتصارات الجيش السوري الحر والذي طرد تنظيم داعش من أبرز معاقله في ريف حلب الشمالي والشرقي “.

وشهدت مدينة اعزاز خلال الفترة الماضية عدة انفجارات نفذها تنظيم الدولة، استهدفت مواقع للجيش السوري الحر سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى .