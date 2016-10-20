المرصد السوري: لا عبور حتى الآن من المعابر في مدينة حلب

القاهرة - د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس، بأنه لا عبور حتى الآن من المعابر في مدينة حلب .

وقال المرصد ، في بيان إن “أياً من المعابر التي أعلن عنها نظام بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانتقال بين أحياء مدينة حلب الشرقية والأحياء الغربية منها، لم تشهد خروج مواطنين أو مقاتلين من أحياء حلب الشرقية، نحو مناطق سيطرة قوات النظام في الأحياء الغربية”.

وأضاف المرصد أن بعض المعابر شهدت محاولات خروج من البعض، إلا أنهم لم يتمكنوا بسبب حالات قنص شهدتها مناطق تواجدهم، إضافة للاشتباكات المتقطعة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل المقاتلة والإسلامية من جانب آخر، في أطراف حيي المشارقة وبستان القصر المتحاذيين وسط مدينة حلب، وسط سقوط قذائف على مناطق في حي بستان القصر.