الحكومة الصومالية تطلق سراح فريق عمل قناة “الجزيرة” الإنجليزية

مقديشيو - الأناضول – أطلقت الحكومة الصومالية الخميس، سراح صحافي يعمل لصالح قناة “الجزيرة” القطرية الانجليزية، وثلاثة من رفاقه في العمل، بعد يوم من احتجازهم من قبل السلطات الأمنية.

وقال الأمين العام لاتحاد الصحافيين الصوماليين، محمد إبراهيم معلمو، إن “السلطات الأمنية أطلقت سراح صحافي الجزيرة الإنجليزية، حمزة محمد، وبقية أعضاء فريق عمل القناة بعد خضوعهم للاستجواب من قبل الأجهزة الأمنية”.

وأضاف معلمو أنه “بعد اتصالات مكثفة أجراها اتحاد الصحافيين، استعاد مراسل الجزيرة ورفاقه حريتهم”.

وحول دوافع اعتقال الصحافيين، قال المصدر إن الجهات الأمنية لم توضح بعد السبب، وأوضح أنهم أمضوا يوماً واحداً في السجن.

واتهمت الحكومة الصومالية صحافيي الجزيرة المفرج عنهم، بـ”دخول البلاد من دون علم الجهات المعنية، إضافة إلى توجههم إلى مناطق تحت سيطرة حركة الشباب لإجراء مقابلة مع مسؤولين فيها”، بحسب ما ذكره وزير الإعلام الصومالي، محمد عبدي حير مارييه، في وقت سابق.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت الطاقم مساء الثلاثاء، أثناء عودته من العمل في ضواحي العاصمة مقديشيو، وتم اقتيادهم إلى مركز أمني بالمدينة حيث جرى استجوابهم.

و”الشباب” حركة مسلحة تأسست مطلع عام 2004، و تتبع فكرياً لتنظيم “القاعدة”، تقوم بتنفيذ هجمات ضد المؤسسات والقوات الحكومية.