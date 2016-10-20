مقتل قائد بالبيشمركة في محور “بعشيقة” شمال شرق الموصل‎

نينوى - الأناضول - قتل قائد بالبيشمركة (قوات الإقليم الكردي المسلحة)، الخميس، خلال مشاركته في معارك تشنها القوات العراقية لاستعادة مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالي البلاد، من قبضة تنظيم “الدولة الاسلامية”، بحسب مصدر عسكري.

وقال النقيب شيرزاد زاخولي، إن “اللواء مصطفى كوران نائب قائد قوات هلكُرد (إحدى تشكيلات قوات البيشمركة) التي تقاتل في محور بعشيقة شمال شرق الموصل، قتل في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة نفذها تنظيم الدولة”.

وأوضح المصدر أن “سيارة مفخخة يقودها أحد عناصر الدولة، استهدفت نقطة تمركز قوات البيشمركة في محور بعشيقة، وفجّر نفسه عند بلوغه الهدف”.

وتابع “وأدّى التفجير لمقتل وإصابة عدد من عناصر البيشمركة من بينهم اللواء مصطفى كوران الذي لقى حتفه”.

ولم يوضح عدد القتلى والجرحى ممن كانوا برفقة القائد كوران.

وذكر زاخولي، أن التنظيم قام بتنفيذ عدة هجمات انتحارية أخرى بعجلات مفخخة في منطقة بعشيقة، قامت قوات البيشمركة بتفجيرها قبل وصولها الى أهدافها.

والخميس، استأنفت قوات البيشمركة عملياتها العسكرية، رابع أيام معركة تحرير الموصل من محاور بعشيقة (شمال شرق الموصل)، وناوران (شمال) وتللسقف (شمال).

وانطلقت، فجر الإثنين الماضي، معركة استعادة الموصل مركز محافظة نينوى، شمالي العراق، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بقوات الحشد الشعبي، وقوات حرس نينوى (سنية)، إلى جانب قوات “البيشمركة “، وإسناد جوي من جانب مقاتلات التحالف الدولي.

وبدأت القوات الزحف نحو الموصل من محاورها الجنوبية والشمالية والشرقية، من أجل استعادتها من قبضة “الدولة”، الذي يسيطر عليها منذ 10 يونيو/حزيران 2014.

يأتي ذلك وسط تحذيرات حقوقية من ارتكاب ميليشيات “الحشد الشعبي”، “انتهاكات” ضد أهالي الموصل؛ حيث سبق أن واجهت الأخيرة اتهامات بارتكاب “انتهاكات” ضد أهالي مدن سنية أثناء استعادتها من “الدولة”.