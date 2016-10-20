رئيسة وزراء بريطانيا: على روسيا وقف الفظائع المروعة في سوريا

بروكسل - رويترز – قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، لدى وصولها إلى أول قمة تحضرها للاتحاد الأوروبي الخميس، إن على زعماء الاتحاد إظهار موقف قوي وموحد “في وجه العدوان الروسي” مشيرة إلى أن بريطانيا أدرجت مناقشة لما تقوم به روسيا في سوريا على جدول أعمال القمة الأوروبية.

وأضافت “يجب أن نواصل العمل سوياً ومن الضروري أن نعمل معاً حتى نستمر في ممارسة الضغط على روسيا لوقف فظائعها المروعة… فظائعها المقززة في سوريا.”