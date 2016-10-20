رئيسة وزراء بريطانيا: على روسيا وقف الفظائع المروعة في سوريا
Oct 20, 2016
بروكسل - رويترز – قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، لدى وصولها إلى أول قمة تحضرها للاتحاد الأوروبي الخميس، إن على زعماء الاتحاد إظهار موقف قوي وموحد “في وجه العدوان الروسي” مشيرة إلى أن بريطانيا أدرجت مناقشة لما تقوم به روسيا في سوريا على جدول أعمال القمة الأوروبية.
وأضافت “يجب أن نواصل العمل سوياً ومن الضروري أن نعمل معاً حتى نستمر في ممارسة الضغط على روسيا لوقف فظائعها المروعة… فظائعها المقززة في سوريا.”
لو كان الضحايا غير مسلمين لكان تصريحك اكثر سخونة يا اس البلاء اللهم انصر المستضعفين من عبادك وهئ لهم من امرهم رشدا اللهم رد كيد اعدائنا الى نحورهم وانصرنا عليهم على صهيون وسطوته والسلام على من اتبع الهدى فلولا اجتماع نتنياهو ببوتن المرتزق لما تدخل بروسيا وما تدخل الا بعد ان ضمن له امريكا وحلفها عدى عن تكفله بالاعباء المالية لحماية حارس الجولان المجرب وما بوتن الا مرتزق عند صهيون والسلام علينا0