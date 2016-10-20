عباس يستقبل في رام الله ناشطات سلام إسرائيليات

رام الله - د ب أ – استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفداً من “حركة نساء يصنعن السلام” الإسرائيلية.

وتمنى عباس للوفد “التوفيق والنجاح في دعم السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي ليعم السلام والاستقرار في المنطقة”، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأكد عباس على “دور النساء الهام في صنع السلام، كونهن يشكلن نصف المجتمع، لذلك حث المشاركات على بذل جهد أكبر لدعم السلام وفق حل الدولتين”.

ونقلت الوكالة عن المشاركات بالوفد إشادتهم بدعم عباس لمسيرة “الأمل” التي بدأت فعالياتها منذ الرابع من الشهر الجاري، من شمال إسرائيل إلى الضفة الغربية للمطالبة بتحقيق السلام مع الفلسطينيين.

وأكدت المشاركات ، في الوفد ، أن عباس “يده ممدودة لصنع السلام، من أجل أمن واستقرار المنطقة”.