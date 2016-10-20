القدس المحتلة: 436 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

القدس - الأناضول - اقتحم 436 مستوطناً يهودياً، ساحات المسجد الأقصى، في مدينة القدس الشرقية، الخميس، الذي يصادف اليوم الخامس من عيد العُرش اليهودي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح صحافي، إن نحو 436 مستوطناً، وصفتهم بالمتطرفين، اقتحموا المسجد خلال فترتي الصباح وبعد الظهيرة، من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

وقال شهود عيان، إن عناصر من الشرطة الإسرائيلية، رافقوا المستوطنين خلال اقتحامهم للمسجد.

ويقتحم عشرات المستوطنين، ساحات المسجد بشكل شبه يومي، (جميع الأيام عدا الجمعة والسبت)، وتزيد أعدادهم خلال الأعياد اليهودية.

وبدأ عيد العرش اليهودي يوم الأحد الماضي، ويستمر يوم السبت القادم.

وبالتزامن مع اقتحام المسجد الأقصى، نشرت الشرطة الإسرائيلية قوات كبيرة من عناصرها في مدينة القدس الشرقية، لتأمين تدفق اليهود إلى المدينة، بقصد زيارة حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.

وشاهد مراسل تواجداً مكثفاً لقوات الشرطة الإسرائيلية في المدينة، وبخاصة في محيط بلدتها القديمة وعلى بواباتها وفي أزقتها وقرب المسجد الأقصى.

ولا يعترف المسلمون بحق اليهود في الصلاة بساحة البراق، التي سيطرت عليها إسرائيل بالقوة، عقب احتلالها لمدينة القدس عام 1967.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة” (اليونسكو) قد أصدرت قراراً الثلاثاء الماضي، ينفي وجود علاقة بين اليهودية والمسجد الأقصى.