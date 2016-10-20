القضاء العراقي يصدر مذكرة اعتقال بحق أثيل النجيفي بتهمة التخابر مع دولة أجنبية

بغداد- د ب أ- أصدرت محكمة التحقيق المركزية في العراق الخميس مذكرة قضائية بالقبض على قائد الحشد الوطني ومحافظ نينوى السابق اثيل عبد العزيز محمد النجيفي بتهمة التخابر مع دولة أجنبية.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية في بيان صحفي إن “ثلاثة من اعضاء مجلس النواب يمثلون محافظة نينوى قدموا شكوى إلى محكمة التحقيق المركزية في يوم 21 كانون أول/ ديسمبر الماضي ضد المتهم اثيل عبد العزيز محمد النجيفي وان المدعين ذكروا في إفادتهم بأن المتهم قام بالاستعانة بدولة أجنبية حيث انه سهل دخول القوات التركية ومكنها من إقامة قواعد عسكرية في معسكر الزيلكان شمال المحافظة”.

وأضاف أن “المحكمة طلبت من المشتكين في نفس يوم تقديمهم الشكوى احضار شهود، وأن شاهدين من المعسكر حضرا الثلاثاء وأدليا بشهادات عيانية عما موجود في هذا المقر العسكري وأن المحكمة حصلت على وثائق رسمية وصور من داخل المعسكر تفيد بوجود قوات تركية فيه”.

وذكر بيرقدار أن “التحقيقات القضائية وجمع الادلة استمرت للمدة بين تقديم الشكوى وحتى حضور الشهود وأن هذه العملية استمرت لنحو 10 أشهر ونتيجة لتلك التحقيقات صدرت مذكرة قبض قضائية على المتهم وفق قانون العقوبات عن جريمة التخابر مع دولة أجنبية”.