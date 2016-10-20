عُمان تنفي استخدام الحوثيين لأراضيها في تهريب أسلحة إلى اليمن

الأناضول- نفت سلطنة عُمان، الخميس، أنباءً تتحدث عن استخدام الحوثيين، أراضيها في تهريب الأسلحة إلى اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية؛ رداً على خبر نشرته وكالة “رويترز″ للأنباء في وقت سابق الخميس، تحدثت فيه عن تهريب أسلحة إلى الجمهورية اليمنية عبر الأراضي العمانية.

وقالت الخارجية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، واطلعت عليه الأناضول، إن ما ورد في خبر رويترز “ليس له أساس من الصحة، ولا توجد هناك أية أسلحة تمر عبر أراضي السلطنة”.

وأضاف البيان أن “مثل هذه المسائل قد تم مناقشتها مع عدد من دول التحالف العربي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وتم تفنيدها والتأكد من عدم صحتها”.

وأشارت الخارجية أن “السواحل اليمنية القريبة من نظيرتها العُمانية لا تقع تحت نطاق أي سلطة حكومية في الجمهورية اليمنية، لذا فإن تلك السواحل متاحة لاستخدام تجار السلاح”.

وفي وقت سابق الخميس، نقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين وغربيين ويمنيين، لم تسمهم، القول إن إيران صعدت عمليات نقل السلاح للحوثيين.

وقال المسؤولون للوكالة، إن جانبا كبيرا من عمليات التهريب تم عن طريق سلطنة عمان المتاخمة لليمن، بما في ذلك الطرق البرية استغلالا للثغرات الحدودية بين البلدين.

ويقول مسؤولون يمنيون وآخرون كبار في المنطقة- بحسب تقرير رويترز- إن العمانيين ليس لهم دور نشط في عمليات نقل السلاح، وإن كانوا يغضون الطرف عنها ولا يبذلون جهدا كبيرا لوقفها.

ويشهد اليمن حربًا منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة.

وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل 6 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 35 ألف، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فضلا عن نزوح أكثر من ثلاثة ملايين يمني في الداخل.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي بقيادة السعودية وبمشاركة جميع دول الخليج ما عدا سلطنة عمان، عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح.

ويقوم التحالف بعملياته، استجابةً لطلب هادي، بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية”، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات “صالح” على كامل اليمن، بعد سيطرتهم على العاصمة.