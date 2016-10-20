ايران طلبت حضور مصر الى المحادثات الروسية الامريكية حول سوريا في لوزان

لندن ـ القدس العربي ـ قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية في عددها الصادر اليوم الخميس انها اطلعت على رسائل بريد الكترونية ورد فيها ان ايران طلبت من وزير الخارجية الامريكي جون كيري حضور مصر الى المحادثات السداسية التي تم عقدها في مدينة لوزان في سويسرا الاسبوع الماضي، وهو الامر الذي اثار مخاوف من استمالة مصر الى المربع الروسي، بعيدا عن المربع الغربي والذي طالما كانت فيه.

وطالب وزير الخارجية الايراني بحضور كل من مصر والعراق للاجتماعات حتى توافق ايران على الحضور، وهو امر يمكن ان يكون معقولا بالنسبة للعراق، وتتساءل الصحيفة عن سبب اصرار ايران على حضور القاهرة، مع انها تعتبر أكبر دولة سنية في المنطقة.

“الغارديان” تضيف ان “ايران كانت حريصة على ان لا يتفوق حضور مناهضي الاسد على مؤيديه في الاجتماع كتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية، وكانت الضغوطات لحضور مصر تمت بعد ان صوتت مصر لصالح القرار الروسي في مجلس الامن الدولي.

وتضيف “الغارديان” ان أول خلاف علني بين المملكة العربية السعودية ومصر كان تصويت الاخيرة على القرار الروسي في مجلس الامن الدولي، وهو امر غريب حيث ان المملكة العربية السعودية دعمت مصر بمليارات الدولارات بعد الاطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، وساعدت السعودية مصر على استمرار اقتصادها المتعثر، كما ان التنافس بين السعودية وايران وصل الى اشده في استقطاب الدول العربية والشعوب العربية وذلك من اجل الحد من نفوذ كل منهما في منطقة الشرق الاوسط.

وتضيف الصحيفة ان وزير الخارجية الامريكي جون كيري ناقش مع وزير الخارجية الروسي لافروف بعد لقاء صغير جدا وهو الامر الذي اعتبره كيري مشاورات وليس مفاوضات للأوضاع في سوريا و الغرض منه هو استكشاف للحل السياسي في سوريا.

وبعد ايام من الجدل حول حضور الاجتماع قال نائب وزير الخارجية الايراني ان الاخبار الكبيرة سيتم الاعلان عنها قريبا، وبعدها بفترة قصيرة تم الاعلان عن حضور كلا من مصر والعراق الى الاجتماع في لوزان.

وكان صادق قرباني وهو صحافي يعمل في وكالة “فارس″ الاخبارية قال من خلال تغريدة “مثير للاهتمام كيف ان مصر تتحول تدريجيا من محور الولايات المتحدة والسعودية باتجاه روسيا وايران”.

واختتمت الصحيفة بالنقل عن زميل في المجلس الاطلسي والمعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن قوله “ان البعض يرى تحركات مصر تكتيكية بحته، حيث ان مصر تريد دولة سورية قابلة للحياة وتشعر بالقلق من الجماعات الاسلامية”.