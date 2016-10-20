محكمة باكستانية تطلب من نواز شريف توضيحا بشأن تورط أسرته في فضيحة مالية

إسلام آباد- د ب أ- ذكر مسؤولون أن المحكمة العليا في باكستان طلبت الخميس، من رئيس الوزراء، نواز شريف، توضيحا بشأن تورط أسرته في فضيحة مالية، مما يزيد الضغط على شريف الذي تم حل حكومته مرتين في تسعينيات القرن الماضي.

وأمهلت المحكمة شريف أسبوعين للرد على خمس عرائض قدمها سياسيون من المعارضة، من بينهم نجم الكريكيت السابق، عمران خان.

كما يعتزم خان تنظيم مسيرة عامة في العاصمة إسلام آباد، في الثاني من تشرين ثان/ نوفمبر المقل لاجبار شريف على الاستقالة.

وتم تقديم الالتماسات بعد أن تبين في أوراق مسربة – ضمن ملايين الاوراق المسربة فيما يطلق عليه “وثائق بنما” – في وقت سابق من العام الجاري، أن أبناء شريف اشتروا عقارات في لندن من خلال الشركات الخارجية.

واتهم المعارضون رئيس الوزراء بغسل الاموال في واحدة من فترات توليه رئاسة الحكومة، بين عامي 1990 و1993.

وقال شريف في بيان له إنه يرحب باجراءات المحكمة ، وأنه سوف يرد على الاتهامات الموجهة لعائلته.

ومن الممكن أن يواجه شريف عزله من منصبه إذا ثبت أنه قد خبأ ثروة لأولاده.

وتأتي التطورات في وقت يشهد تصاعد التوتر بين شريف والجيش ذي النفوذ في البلاد ، بعد نشر تقرير هذا الشهر عن أن رئيس الوزراء يرغب في أن يقطع الجيش علاقاته المزعومة بالجماعات الجهادية.