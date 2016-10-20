إصابة ثلاثة شرطيين بينهم ضابط بتفجير عبوة ناسفة في سيناء المصرية

القاهرة- الأناضول- أصيب ضابط شرطة ومجندان، الخميس، إثر تفجير استهدف مدرعة شرطية بعبوة ناسفة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لـ”الأناضول”، مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن “ضابطًا ومجندين أصيبوا إثر تفجير مدرعة شرطية بعبوة ناسفة زرعها مجهولون خلال قيامها بعملية تمشيطية بمنطقة الأحراس الحدودية برفح”.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل المصابين لمستشفى العريش العسكري.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها حتى الآن، كما لم يصدر تعقيب من وزارة الداخلية حتى الساعة 13:45 ت.غ..

وبدأ الجيش المصري منذ 5 أيام حملة موسعة، بالتعاون مع الشرطة، لمطاردة مسلحين، عقب هجوم على حاجز عسكري، خلف 12 قتيلاً في صفوف العسكريين، في وقت متأخر مساء الجمعة الماضي.

وتنشط في سيناء، عدة تنظيمات مسلحة أبرزها “أنصار بيت المقدس″، الذي أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، مبايعة تنظيم “داعش” الإرهابي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء”، وتنظيم “أجناد مصر”.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة، شمالي شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن الجماعات المتشددة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات. ‎