الدفاع المدني السعودي: إصابة مدنيين في جازان جراء سقوط قذائف انطلقت من اليمن

الدوحة- رويترز- قالت قناة العربية التلفزيونية نقلا عن الدفاع المدني السعودي إن عددا من المدنيين في جازان في جنوب المملكة أصيبوا جراء سقوط قذائف انطلقت من اليمن.

ولم يتضح على الفور متى وقع الهجوم لكن جماعة الحوثي اليمنية قالت الخميس إنها شنت هجمات على أهداف للجيش في السعودية خلال اليومين الماضيين.

وقال مسؤول من الدفاع المدني إن الانتهاكات وقعت على الحدود بين السعودية واليمن خاصة مناطق نجران وجازان واستخدمت فيها أسلحة مختلفة تشمل صواريخ ومقذوفات.

وبدأ سريان هدنة مدتها 72 ساعة بين الحوثيين وتحالف تقوده السعودية قبيل منتصف ليل الأربعاء وسط آمال بإنهاء الحرب المستمرة منذ 19 شهرا التي انضمت لها قوى إقليمية وقتل فيها آلاف المدنيين.