روحاني: إيران يجب أن ترحب بالمستثمرين الاجانب

طهران- أ ف ب- اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني الخميس أن على بلاده الترحيب برجال الأعمال الأجانب، وذلك بعد يومين من سجن رجل الاعمال الإيراني-الأمريكي سياماك نمازي ووالده محمد باقر نمازي.

وقال روحاني في خطاب القاه في طهران يهدف الى تعزيز التجارة “يجب أن نرحب برجال الأعمال والمستثمرين الراغبين بالمجيء. يجب أن يأتوا الى ايران ويغادروها بسهولة”.

وتأتي تصريحات الرئيس المعتدل بعد يومين من قرار السلطة القضائية في إيران التي يهيمن عليها عناصر متشددة من النظام بسجن رجل الاعمال الايراني-الامريكي سياماك نمازي ووالده محمد باقر نمازي عشرة اعوام بتهمة “التجسس″.

واعتقل سياماك نمازي، الخبير في العلاقات الدولية ومستشار الاعمال المؤيد للسياسيين الاصلاحيين في ايران، لدى وصوله إلى طهران قبل عام.

واعتقل باقر نمازي وهو موظف سابق في منظمة الامم المتحدة، في شباط/ فبراير عندما جاء الى ايران سعيا للافراج عن ابنه.

وقال روحاني “كل جهود (…) الحكومة في السنوات الثلاث الماضية بما في ذلك الاتفاق النووي، قد تم اتخاذها من اجل إزالة العقبات من امام رجال الأعمال والمقاولين ومصدري السلع والخدمات، ودخول رؤوس الاموال (…)”.

وتابع “هدفنا ازالة الخوف من ايران. والحكومة قامت بعمل عظيم في هذا الصدد. ايران تهتف بصوت عال بأنها اكثر لطفا مما يتم تصويرها في العالم وبأنها تريد التعايش السلمي مع المنطقة والعالم”.