الجيش الروسي يعلن تمديد الهدنة “الانسانية” في حلب لمدة 24 ساعة

موسكو- أ ف ب- أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في بيان الخميس أن موسكو ستمدد “الهدنة الانسانية” السارية في حلب منذ صباح الخميس لمدة 24 ساعة.

وجاء في بيان انه بناء على امر من الرئيس فلاديمير بوتين “تم اتخاذ قرار بتمديد الهدنة الانسانية لمدة 24 ساعة”، أي نظريا حتى الساعة 16,00 ت غ الجمعة.

قبل ذلك اعلنت الامم المتحدة أن روسيا وافقت على أن تمدد الهدنة حتى مساء السبت الهدنة التي بدأت الخميس الساعة 5،00 ت غ.

من جهته كان الجيش السوري أعلن أن الهدنة الانسانية في حلب ستستمر ثلاثة أيام، أي حتى السبت.

واضاف شويغو ان “تمديد الهدنة الانسانية في حلب مدعوم من حكومة الجمهورية العربية السورية”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الاربعاء “نيته تمديد وقف الضربات الجوية لأطول وقت ممكن، استنادا الى الوضع الحقيقي على الارض”.

وبحسب موسكو يجب أن تسمح هذه “الهدنة الانسانية” بإجلاء المدنيين والمقاتلين الراغبين بمغادرة الاحياء الخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة في شرق ثاني المدن السورية.

وتمهيدا لهذه الهدنة، تم صباح الثلاثاء تعليق الضربات الجوية التي تنفذها روسيا والنظام السوري.