هجوم على الفنان أحمد آدم وصلاح عبدالله يرد بعنف

القاهرة ـ صورة نشرها الفنان المصري صلاح عبدالله لصديقه الفنان أحمد آدم تسببت في الهجوم عليه على صفحته الشخصية عبر موقع “فيسبوك”.

الصورة التي نشرها صلاح كانت صورة أفيش فيلم أحمد آدم الجديد “القرموطي في أرض النار”، وعلق صلاح قائلا: “بالتوفيق يا عشرة العمر”، ولكن الجمهور سخر من شكل آدم في الصورة واتهمه بالافلاس الفني لتقديمه جزء ثاني من شخصية “القرموطي”.

الفنان صلاح عبدالله رد بقسوة على كل الهجوم على صديقه الذي جاء على صفحته، وقال في تعليق له: “ماينفعش حد يهاجم آدم هنا، صفحتي لا يسمح فيها بالتطاول والكل يعرف هذا، بحذف دلوقتي وبعد كدا ومن غير زعل حعمل حظر، اللي مش عاجبه البوست مايعلقش وخلاص”.

فيلم “القرموطي في ارض النار” ينتجه أحمد السبكي، ويقوم بإخراجه أحمد البدري.

فيلم “معلش احنا بنتبهدل” تم إنتاجه عام 2005، وشارك في بطولته أميرة العايدي، هناء الشوربجي، حسن مصطفى.