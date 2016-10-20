يوسف شعبان يحكي قصة زواجه ومعاناته بعد انفصاله عن الأميرة نادية

القاهرة ـ قص الفنان المصري يوسف شعبان بعض التفاصيل الجديدة عن قصة زواجه من الأميرة نادية إسماعيل شيرين، ابنة الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول وشقيقة الملك فاروق، التى تزوجها يوسف شعبان بعد معاناة كبيرة مع أسرتها وأنجب منها ابنته سيناء.

يوسف شعبان قال إنه أحب الأميرة حبا كبيرا وبادلته هي الحب، ولكن الاسرة المالكة عارضت هذا الزواج منذ البداية، حيث كانت كارثة بالنسبة لهم أن تتزوج ابنتهم من فنان، ولذلك رفضوا ارتباطنا بشراسة عبر شعبان عن ذلك بقوله: “لم أخذ فرصة لإنجاح الزواج”.

الفنان المصري أشار إلى أنه في إحدى المرات طلبت منه الأميرة أن تسافر لقضاء الصيف في سويسرا مع أسرتها، وعندما عادت كانت متأثرة بكلامهم فطلبت منه الطلاق الفوري، فاستجاب لها، ولكنها عادت له لتطلب أن يسامحها فلم يقبل، واعترف شعبان أنه عانى بعد انفصاله عنها لشدة حبه لها.

يُذكر أن يوسف شعبان عام 1963 تزوج من الفنانة ليلى طاهر، ولم يستمر زواجهما إلا لأربع سنوات فقط رغم قصة حبهما، ثم تزوج بعدما الأميرة نادية، وبعد انفصالهما تزوج من سيدة كويتية وأنجب ابنته وينب وابنه مراد.